Të gjithë pasagjerët duhet të presin deri sa ky çift të përfundojë së rrahuri (Foto/Video)

Shumë njerëz në një airoplan ishte dashur të prisnin disa minuta, tekas një çift ishte duke u përleshur njëri me tjetrin

Në Kinë një ngjarje e rrallë ka ndodhur kur një airoplan ishte afër të nisej nga pista, por ai u vonua me gjysmë ore, kur nëj çift që do të udhëtonte me këtë airoplan filloj të përleshej, shkruan Daily Mail, trasnmeton lajmi.net.

Fluturimi MU5843 në Airoportin Ndërkombëtar të Chengdu Shangai u nisë me vonesë nga pista për shkak të këtij çifti.

Stafi është përpjekur të ndërhujë, por pa sukses, kështu që është dashur ndërhyrja e policisë për të qetësuar gjendjen. /Lajmi.net/