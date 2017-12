Të gjitha shenjat e zodiakut të renditen sipas asaj se kush do të jetë partneri më i mirë i vitit 2018

Të gjitha shenjat e zodiakut të renditen sipas asaj se kush do të jetë partneri më i mirë i vitit 2018

Peshorja

Jo vetëm që janë më besnikë të të gjitha shenjave, ata janë gjithashtu më mirënjohësja e partnerit të tyre. Ata nuk lënë gurë të palëvizur në përpjekjen për të kënaqur partnerët e tyre. Vlerësoni mirë ato.

2. Akrepi

Akrepi dihet të jetë shumë i pakapërcyeshëm, por kjo është për shkak se ata janë shumë të kujdesshëm për atë që ata e duan. Por nëse jeni të suksesshëm në thyerjen e mbrojtjes së tyre, ata do të bëjnë gjithçka në botë për ju.

3. Peshqit

Peshqit duan pa asnjë kufizim ose kufizime dhe japin gjithçka për një marrëdhënie. Mjerisht, ata janë shumë të shpejtë të besojnë dhe të mashtrohen shpesh. Por ata me të vërtetë meritojnë më të mirën.

4. Gaforrja

Gaforrja gjithmonë do t’ju vërë së pari, përpara nevojave të tyre. Ata i kushtojnë vëmendje të gjitha gjërave të vogla. Ata vënë shumë mendime dhe përpjekje për t’i bërë partnerët e tyre të lumtur dhe kushdo është me fat që t’i ketë ato.

5. Demi

Demi nuk tregojnë sa ju duan. Gjithashtu, ata mund të duken të pasjellshëm dhe të hapur. Por kur bëhet fjalë për mbrojtjen nga pjesa tjetër e botës, ato janë më të ashpra.

6. Shigjetari

Shigjetari mendon se ato janë më të mira dhe më efikase kur nuk lidhen me një person tjetër. Por nëse ju mund t’i merrni ata për të parë të kaluarën këtë, ju do të jetë i habitur se sa ata janë të aftë për të dashur.

7. Ujori

Ujori gjithashtu preferon lirinë dhe nëse ata marrin një marrëdhënie, ata japin dhe kërkojnë besim absolut. Dhe ata janë besnikë ndaj një gabimi kur ata janë zotuar për një tjetër.

8. Binjakët

Për Binjakët nevoja e një marrëdhënie ndryshon sipas vullnetit të tyre. Nëse ata vetë duan një marrëdhënie, ata do të jenë partneri më i mirë që duhet të kenë. Por nëse ata janë të detyruar në një, atëherë ato mund të jenë shumë të pavlerë.

9. Luani

Leo është mjaft sfidë për ta dashur. Ata do të kërkonin vëmendje dhe kujdes duke harruar se këto duhet të ndërhyjnë gjithashtu. Gjithashtu, ata nuk janë më të mirët në komunikim. Por ata vijnë përmes në momentet kur keni nevojë për ta më së shumti.

10. Bricjapi

Ata janë edhe më të vështirë për të dashur se Leos për shkak të mangësive të tyre. Ata e kanë të vështirë të besojnë njerëzit dhe të bëjnë skenarë të përpunuar për të testuar besnikërinë e të tjerëve. Ata janë të ruajtur në një masë të tillë që ata të pengojnë edhe individët më të durueshëm dhe të mirëkuptuar.

11. Dashi

Aries janë afër fund të kësaj liste për një sërë arsyesh. Para së gjithash, një marrëdhënie nuk është kurrë prioritet për ta. Nëse ata e gjejnë veten në një farë mënyre, ata ende nuk do të marrin kufijtë e fjalëve të tyre për partnerin e tyre. Ata kanë një temperament shumë të shkurtër dhe gjuhën rroje dhe jeta me ta do të testojë durimin e më të butëve të shpirtrave.

12. Virgjëresha

Virgjëria kërkon përsosmëri në gjithçka, vetë, partnerët e tyre dhe marrëdhëniet e tyre. Dhe ata kurrë nuk janë të kënaqur. Të jesh me ta do të të bëjë të ndihesh sikur nuk mund të jesh kurrë mjaft i mirë. Kjo është shumë presion për të trajtuar, gjatë gjithë kohës. /Lajmi.net/