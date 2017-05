Tavolina më e re në treg, punon si altoparlant (Video)

A keni dëshirë që derisa qëndroni ulur dhe ju vjen dëshira për vallëzim, mjafton të prekni tavolinën tuaj dhe melodia të fillojë?

“Mellow” është një tavolinë prej druri të ahut me një altoparlant të fshehur brenda me bluetooth. Butonat janë të qepur në pëlhurë, transmeton lajmi.net

Luan 7 orë pa u ndalur, gjithashtu punon si ngarkues telefoni me dy porte USB.

Mbështetet në Kickstarter dhe shitet 220 euro.

Në videon më poshtë do të mund të njiheni me detajet në lidhje me këtë tavolinë shumë të veçantë. /Lajmi.net/