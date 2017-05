Tash thuhet se iPhone i ri del në shitje në tetor

Raportimet për datën e lansimit të iPhonet të ri nga Apple po shtohen me të madhe.

Pak javë pasi u raportua se telefoni i ardhshëm do të lansohet pas afatit të zakonshëm, sipas “EDN”, telefoni do të publikohet në muajin e zakonshëm – shtator, dhe do të dalë në shitje në fund të tetorit.