Tani kemi më shumë prova të besojmë se yndyra furnizon me energji edhe kancerin

Shkencëtarët kanë ndaluar fazën e metastazës tek minjtë.

Shkencëtarët kanë gjetur se qelizat përgjegjëse për përhapjen e kancerit tek trupat e minjve kanë një dobësi të madhe – ato kanë nevojë për yndyrna të caktuara për të nxitur rritjen e tyre.

Tani një ekip i studiuesve ka treguar se duke bllokuar këto qeliza nga thithja e yndyrnave ata në fakt mund të ndalojnë kancerin tek minj nga metastaza – dhe janë duke shpresuar se rezultatet mund të ndihmojnë ata të bëjnë të njëjtën gjë tek njerëzit.

Metastaza është shkaku kryesor i vdekjeve në botë nga kanceri, por deri më tani, shkencëtarët janë përpjekur për të kuptuar saktësisht se si dhe pse qelizat e kancerit të kalojnë nëpër këtë process të ndarjes me energji intenzive, udhëtojnë përmes qarkullimit të gjakut, dhe vendosin rrënjë diku tjetër në trup. Në të kaluarën, ishte supozuar se sheqeri ishte burimi kryesor i karburantit për kancer, por një studim në fillim të këtij viti na bëri me dije se ne mund të jemi gabuar rreth asaj se çka shfrytëzohet si karburant në metastazë. Çka nëse yndyra ishte duke nxitur përhapjen e kancerit?

Tani një studim i ri i jep më shumë rëndësi kësaj hipoteze.

Një ekip i studiuesve identifikuan qelizat përgjegjëse për përhapjen e kancerit oral në minj, dhe tregoi se ato mbështeten në acide yndyrore – duke përfshirë acidin palmitik, një komponent i rëndësishëm në ushqimet me vaj palme– për t’u përhapur në trup.

Kjo u gjet masi shkencëtarët kishin vërejtur që shumë prej qelizave gjatë metastazës treguan nivel të lartë të një proteine receptore e quajtur CD36, e cila ndihmon qelizat në absorbimin e lipideve. Niveli i lartë i CD36 ka qenë gjithashtu i lidhur me rezultate të dobëta mjekësore tek pacientët me kancer, kështu që ekipi vendosi për të parë se çfarë do të ndodhte nëse ky receptor bllokohet.

Çuditërisht, studiuesit kanë treguar se kur bllokuan CD36 tek një gamë të qelizave të kancerit të njeriut, ata ishin në gjendje për të ndaluar përhapjen e kancerit tek minj – edhe pse kjo nuk ka ndaluar formimin e tumoreve primare.

“Ne supozojmë se qelizat metastatike mbështeten aq shumë në disponueshmërinë e acideve yndyrore të caktuara, se që ato nuk mund bëjnë tutje pa keto acide yndyrore,” ka thënë hulumtuesi kryesor Salvador Aznar Benitah për Research Gate.

“Megjithatë, ne ende nuk e dijmë mekanizmin e saktë se pse bllokimi i CD36 ka një efekt kaq të madh në metastazë.”

Përderisa ekipi ka ende shumë punë për të bërë, rezultatet e tyre deri më tani tregojnë se qasja tyre mund të ketë efekt edhe pas kanceri ka kaluar në metastazë. Tek, bllokimi i CD36 me antitrupa ka zhdukur tumoret metastatike për 15 për qind të kohës, dhe tumoret e mbetura që ishin përhapur ishin tkurrur të paktën për 80 për qind.

Studimi gjithashtu tregoi se minjtë e ushqyer me dietë të pasur me yndyrna kishin më shumë tumore të mëdha në nyjet e tyre limfatike dhe mushkëri – e cila është një shenjë e përhapjes- në krahasim me minjtë më dietë normale.

Që të jemi të qartë, ky hulumtim është bërë vetëm në qelizat e kancerit të njeriut tek minjtë, kështu që nuk ka asnjë garancion se e njëjta gjë do të punojë edhe tek njerëzit. Në këtë fazë ku gjendemi, askush nuk po rekomandon që të ndalen ynyrnat nga dietat e pacientëve me kancer për të shmangur përhapjen e kancerit – veçanërisht duke parë si shumë të tillë kanë nevojë për dietë të ushqimeve me energji të lartë në mënyrë që të qëndrojnë të shëndetshëm.

Por ekipi është duke punuar në krijimin e antitrupave që punojnë kundër CD36 tek njerëzit, dhe shpresojnë t’i testojnë ato në provat klinike brenda pesë viteve të ardhshme.

“Ky është një hap i parë i rëndësishëm dhe emocionues”, ka thënë Benitah. “Tani që ne kemi qenë në gjendje për të identifikuar këto qeliza përgjegjëse për metastazë, ne mund të studiojmë sjelljen e tyre për më shumë detaje.”

“Gjithashtu, kjo hap mundësinë e një terapie të re anti – metastatike në bazë të aftësisë së këtyre qelizave për marrjen e acideve yndyrore,” shtoi ai.

Ne mezi po presim për të parë rezultatet e këtij hulumtimi shkencor, sepse, ndërsa ne jemi duke u afruar më shumë te trajtimet revolucionare për kancerin, duke qenë në gjendje për të ndaluar atë që në fillim nga përhapja, do të ishte e pabesueshme.

Kërkimi shkencor u publikua nga Nature.