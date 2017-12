‘Take That’ po ribashkohen, konfirmohet nga Robbie

Mendohet se ata po planifikojnë ribashkimin në 30-vjetorin e grupit në vitin 2020. Ylli i Take That, Robbie Williams thotë se askush nuk e ka në axhendë për pesë vitet e tjeram teksa konfirmoj se është i gatshëm për bashkimin.

Duke thënë se do të ishte ideale që të pestë të ktheheshin në skenë, 43-vjeçari britanik rrëfeu se vajza e tij Teddy, po planifikon të ndjekë Robbie në showbusiness.

“Jam dakord nëse do të jemi të pestë”, ka thënë Robbie për OK! Magazine këtë javë, lidhur me rikthimin bashkë të Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange, dhe Howard Donald.

Robbie u nda nga grupi duke vijuar një karrierë të suksesshme solo teksa grupi vazhdoi me katër vetë, për t’iu ribashkuar herë pas here gjatë performancave në skenë..lapsi