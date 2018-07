Tahiri: Uji që vërshoi sallën ku po mbahej tryeza e tregoi gjendjen e Agim Bahtirit

Kryetari i Rinisë Demokratike në Mitrovicë, Arian Tahiri e ka quajtur një "show" tryezën e sotme të Agim Bahtirit për dialogun Kosovë – Serbi.

Tahiri ka marrë pjesë në atë tryezë por nuk i është dhënë fjala nga Agim Bahtiri.

Në një deklaratë në faqen e tij në Facebook, Arian Tahiri ka thënë se uji që depërtoi në sallën ku mbahej mbledhja e zbuloi turpin e Bahtirit për mos punë e të cilin tenton ta fsheh me tema që nuk i takojnë atij.

“Sot në tryezën tendencioze te organizuar nga Agim Bahtiri në cilësinë e kryetarit te komunës, kishte show elektoral, dhe aspak profesionalizëm, thirrje e tryezës për përgjegjësi qe nuk janë ne kompetencën e tij, por vetëm egoja për vëmendje dhe mbulim te mos punës për kompetencat me te cilat është i ngarkuar! Mirëpo turpi kësaj here i doli në shesh në prezencë te të gjithëve, kur sallën e vërshoi uji për shkak të shiut që binte jashtë. Gjithashtu edhe me e rende ishte mohimi i fjalës atyre që për kryetarin janë të pa dëshirueshëm, e këtë fat sot e kisha unë ku përkundër dëshirës time dhe kërkesës te vazhdueshme për të kontribuar ne tryeze me është mohuar dhënia e fjalës, duke i shkelur kështu parimet dhe te drejtat elementare. E kjo qasje edhe logjike vërteton plotësisht se kjo tryezë e dështuar, kishte komplet konotacion politik!”, ka shkruar Tahiri