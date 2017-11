Tahiri tregon rëndësinë e projektligjeve që mbrojnë të drejtat pronësore

“Ngritja e numrit të grave dhe vajzave pronare nuk ka të bëjë vetëm me drejtësi—kjo ka të bëjë edhe me zhvillim ekonomik. Fakti që shumë gra e vajza nuk zotërojnë pronë do të thotë se gjysma e popullsisë nuk është në gjendje që të marrë kredi për të nisur një biznes.

Mos përfshirja e gjysmës së popullsisë ngadalëson krijimin e vendeve të punës në tërësi dhe ngritjen e qëndrueshme ekonomike të Kosovës. Kjo është edhe arsye shtesë se pse do ta përqendroj energjinë time tek fuqizimi i grave dhe vajzave”, thotë Tahiri.

Ministria e Drejtësisë, sipas tij, do të intensifikojë edhe komunikimin me qytetarë për t’i inkurajuar ata që t’i ndjekin procedurat e trashëgimisë me kohë dhe të ndajnë pronën e trashëguar në mënyrë të barabartë, pa dallim.

“E drejta e barabartë në pronë fuqizon familjet tona” ka shtuar ai.