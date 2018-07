Tahiri: Projektligji do të ndihmojnë në konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të jashtëligjshme

Kreu i Ministrisë së Drejtësisë, Abelard Tahiri, është shprehur i bindur se Projektligji për Kompetencat e Zgjeruara në Konfiskimin e Pasurisë do të marrë përkrahjen e deputetëve në Kuvend.

Tahiri tha se risitë e këtij projektligji do të ndihmojnë në konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të jashtëligjshme.

“Tashmë është përfunduar debati sa i përket këtij projektligji, nuk është përfunduar, nuk është votuar për shkak të mungesës së kuorumit, nuk ka hyrë fare në votim e rëndësishme është që ky projektligj do të votohet dhe ky projektligj do të kalojë. Pra, do të hyjë në fuqi dhe unë pres që në fillim të javës së ardhshme të votohet në leximin e parë, pastaj t’i kthehen komisionit për amendamentim të ideve të deputetëve që kanë në lidhje me këtë projektligj”, ka deklaruar Tahiri.

Tahiri është shprehur i bindur që ky projektligj do të hyjë në fuqi shumë shpejt dhe se institucionet e drejtësisë do të konfiskojnë pasuri e cila është fituar në mënyrë të jashtëligjshme. Ai vlerëson se me ligjin e ri, mundësitë për të kryer konfiskime janë shumë më të mëdha se në të kaluarën.

Madje sipas ministrit të Drejtësisë, ky projektligj do të ndikojë edhe në rritjen e numrit të pasurive të konfiskuara, numër ky, sipas Tahirit, i pamjaftueshëm deri më tash.

“Normalisht janë të gjitha statistikat se sa është konfiskuar me vendim të formës së prerë të gjykatës dhe nuk është një numër i mjaftueshëm që do të duhej të ishte, ne e dimë që asetet të cilat janë fituar në mënyrë të jashtëligjshme të paktën pretendohet që të jetë shumë më i madhe sesa kjo që është konfiskuar, pikërisht për këtë e kam përpiluar një projektligj të tillë”, ka shtuar Tahiri.

Më tutje, ai tha se gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës kanë kredibilitet të lartë dhe se do të arrijnë të përfundojnë me sukses edhe rastet të cilat konsiderohen të rënda.

“Nuk kam dyshim që gjyqësori dhe prokuroria kanë jashtëzakonisht gjyqtarë dhe prokurorë me kredibilitet të lartë dhe të cilët do të arrijnë të përfundojnë raste sado që mund të duken të rënda të arrijnë ti përfundojnë me sukses”, theksoi tutje Tahiri.

Tahiri deklaroi se nga zbatimi i këtij ligji nuk do të kursehet askush, përshirë ministra, deputetë apo njerëz të gjyqësorit. “Do t’u jepet mundësi prokurorëve dhe gjyqtarëve të arrijnë me vendime të formës të prerë të gjitha asetet në dorë të kujtdo qofshin ato, qofshin politikanë, ministra, deputetët, gjyqtarë, prokurorë, qofshin biznese. Në dorë të kujtdo që janë ato asete të cilat janë fituar në mënyrë të jashtëligjshme të konfiskohen dhe t’i kthehen shtetit të Kosovës”, ka deklaruar ministri Tahiri për EO.

I pari i Drejtësisë në Kosovë vlerëson se gjyqtarët dhe prokurorët kanë guximin e mjaftueshëm për të konfiskuar pasuri të fituar në mënyrë të jashtëligjshme, pasi mendohet që nën llupën e tyre mund të jenë edhe deputetë e zyrtarë shtetëror.

“Kjo do të ndodh, është ky gjyqësor dhe kjo prokurori që ka tregu efikasitet të madh në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit që është vlerësuar nga Bashkimi Evropian dhe që po u mundëson qytetarëve të lëvizin lirshëm në një të ardhme të afërt në Zonën Shengen dhe jam i bindur që po këta

gjyqtarë dhe prokurorë janë të guximshëm të arrijnë të konfiskojnë pasuri e cila është fituar me vepër penale ose në mënyrë të jashtëligjshme”, është shprehur Tahiri.

Projektligji për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë është diskutuar në Kuvend javën e kaluar për më shumë se 3 orë, mirëpo për shkak të mungesës së kourumit, votimi i tij është shtyer për një herë tjetër.