Tahiri: Kosova nuk duhet bërë kompromise të reja, Serbia të paguaj për dëmet që ka bërë

Kosova nuk duhet të pranojë kurrfarë kompromisi jashtë Pakos së Ahtisarit me Serbinë, në fazën e fundit të dialogut e cila pritet të përfundojë me njohje reciproke mes dy vendeve.

Dy shtetet synohet që më së largu në vitin 2019 të përfundojë fazën e dialogut, e cila do të sillte normalizim të plotë mes dy vendeve, por që kjo fazë është paralajmëruar se do të jetë e vështirë dhe me kompromise të reja.

Por, ish-kryenegociatorja e bisedimeve teknike mes Kosovës dhe Serbisë, Edita Tahiri ka thënë për lajmi.net se Kosova përmes kompromiseve që ka bërë me Pakon e Ahtisarti, i ka dhënë të drejta komuniteti serb jashtë çdo standardi ndërkombëtarë.

“Kompromisi është bërë më planin e Vjenës. Nuk ka kompromis që sjell paqe, ai ka qenë në planin e Vjenës dhe tash duhet të japë rezultat me njohje reciproke mes dy vendeve”, ka thënë Tahiri.

Ish-udhëheqësja e dialogut teknik, po ashtu ka përmendur se për një pajtim mes Kosovës dhe Serbisë, shteti serb duhet paguar për dëmet që ka bërë ndaj shtetit dhe popullit të Kosovës.

“Pikërisht mbi këtë të kaluar Serbia ka bërë gjenocid në Kosovë, ka vrarë shqiptarë, ka torturuar e zhdukur, pra ka dëmtuar shtetin e Kosovës dhe popullin, dhe për të krijuar paqe, Serbia duhet të jetë e vetëdijshme për përgjegjësin e luftës agresore dhe gjenocidale, të jetë e vetëdijshme që për të bërë paqe duhet paguar dënimin për këto që ka bërë ndaj popullit shqiptarë”.

“Prandaj njohja reciproke mes dy shteteve, është ajo që sjellë një fqinjësi dhe paq të qëndrueshme për të cilat Serbia duhet të jetë e gatshme ta njoh Kosovën”, është shprehur ajo.

Kosova dhe Serbia po hyjnë në fazë të fundit të dialogut, për të cilën është folur që do të ketë kompromise të reja.

Një gjë të tillë nuk e ka përjashtuar as presidenti Hashim Thaçi, i cili pavarësisht kundërshtimeve nga paritë politike po vazhdon që ta udhëheq këtë proces.

“Marrëveshja përfundimtare duhet të jetë obligative, besoj që kjo marrëveshje do të arrihet. Do të jetë e vështirë për Kosovën por nuk do të jetë e lehtë as për Serbinë. Pa ndërtimin e raporteve evropiane nuk kemi të ardhme evropiane. Besoj se në fund të këtij procesi për Kosovën të ketë ulëse në OKB. Të punojmë për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë”, ka ishte shprehur Thaçi në Forumin e Sigurisë ‘То be Secure’ (2BS) në Budvë.

Deri tash është raportuar se faktori ndërkombëtarë i ka paraqitur Serbisë një planë për Kosovën, ku nuk është përmendur një Asociacion i komunave serbe me kompetenca të zgjeruara, ndërsa Kosovës anëtarësimi në OKB./Lajmi.net/