Tahiri: Dorëheqja ime nuk lidhet me vizitën në Ujman

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri ka treguar se pse ka paraqitur dorëheqjen nga Qeveria. Ai ka thënë se këtë e ka bërë pasi nuk ka qenë i kënaqur me punën që po bëhet në qeveri

Tahiri në Pressing ka thënë se dorëheqja e tij nuk lidhet me vizitën që kishte në Ujman më presidentin Hashim Thaçi.

“Unë e kam shprehur pakënaqësinë time në një takim që e kam pasur me Veselin. I kam treguar se nuk jam i kënaqur me punën dhe vështirësitë që janë në ministri. Për këtë edhe e kam ofruar dorëheqjen. Nuk ka të bëjë kjo fare me vizitën në Ujman”, ka thënë ai.