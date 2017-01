Tё vendosёsh kufij…do tё thotё tё duash

Ёshtё njё nga fenomenet mё tё shpeshta me tё cilin pёrballemi nё shoqёri, familje ose prindёr tё cilёt nuk i vendosin rregulla fёmijёve sepse kanё frikё tё marrin rolin e tё “keqit”. Gjё kjo e cila ka si rezultat sjelljen e keqe tё fёmijёve dhe daljen e situatёs nga duart nga ana e prindёrve.

Megjithatё vendosja e disa kufijve tek fёmijёt merr kuptim jetёsor, pёr tё gjithё jёtёn e tij.

Disiplinё apo dёnim?

Tё shumtё janё prindёrit qё e ngatёrrojnё disiplinёn me dёnimin, por duhet tё kuptojnё se menaxhimi i sjelljes sё fёmijёve nuk ka pse tё jetё nё nota negative gjithmonё. Disiplina ёshtё trasmetimi i vlerave dhe dijeve, nё mёnyrё qё ata tё kenё marrёdhёnie sa mё pozitive me tё tjerёt. Me pak fjalё njё mёnyrё qё i mёson ata tё vetёpёrmbahen e jo njё mёnyrё qё iu kufizon sjelljen.

Sapo t’i mёsoni fёmijёs tё kontrollojё ndjenjat e tij, atёherё keni bёrё hapin mё tё suksesshёm drejt disiplinёs.

Pse fёmijёt kanё nevojё pёr rregulla

Rregullat qё vendosni nё ambientin familjar i ndihmojnё ata tё mendojnё mё mirё. Ato qё ai mёson nё shtёpi janё baza e sjelljes sё tij nё shkollё. Kur prindёrit caktojnё kufijtё nuk u mёsojnё fёmijёve çfarё tё thonё apo si tё sillen, por u mёsojnё se si tё kontrollojnё ankthin dhe shpёrthimet e tyre.

Nё kёtё mёnyrё kёto kufij bёhen mёnyrё jetese pёr fёmijёt dhe kёshtu ata ndihen mё tё sigurt nё vetvete, këshillon revista class. Ndaj ёshtё mё e rёndёsishme qё vёnia e kufijve tё fillojё qё nё moshё tё vogёl.

Si vendosen kufijtё?

Sigurisht qё nuk ka njё recetё magjike pёr t’ia dalё, çdo gjё arrihet me hapa tё vegjёl dhe tё sigurtё:

Mesazhet qё doni tё kaloni, tё jenё tё qarta dhe tё drejpёrdrejta

Kujdesuni qё tё jeni ju shembulli. Fёmijёt gjithmonё imitojnё mё tё mёdhenjtё

Tё jeni tё gatshёm pёr tё mbajtur tё njёjtin qёndrim deri nё fund

Tё shmangni ngritjen e zёrit dhe debatet

Tё ofroni sa mё shumё zgjidhje

Ti tregoni fёmiёjёs se i kuptoni ndjenjat e tij, pa ndryshuar qёndrim

Tё mos hiqeni si perfektё dhe pa gabime

Asnjёherё mos pёrdorni shprehje tё tipit “haje tё gjithё ushqimin se nuk tё kam xhan”

Vendosja e kufijve bashkё me dashurinё janё dy nga elementёt mё tё nevojshёm nё marrёdhёnien prindёr-fёmijё.

Sado qё tё dёgjohet e çuditshme, kontrolli dhe vendosja e kufijve janё shenja dashurie dhe kujdesi nga ana e prindit. Janё dhurata mё e mirё qё njё prind mund t’i bёjё fёmijёs, nga gjёrat mё tё shtrenjta qё i jep pёr tё vazhduar jetёn.

Dhe mos harroni diçka. Nuk ka prindёr perfektё, kёshtu qё nuk mund tё ketё as fёmijё tё tillё…