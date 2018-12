Supa me hudhra që mund të shërojë gripat më shpejt se çdo gjë tjetër

Një supë e bazuar në më shumë se 50 karafila të hudhrës, qepës dhe limonit do të shkatërrojë pothuajse çdo virus që hyn në organizëm.

Një gjetje e fundit nga Universiteti Shtetëror i Uashingtonit tregon se hudhra është 100 herë më e efektshme se dy antibiotikë popullorë në luftimin e baktereve që janë zakonisht përgjegjës për sëmundjet që vijnë nga ushqimi, transmeton lajmi.net.

Kur hudhra shtypet, alliini bëhet alicin. Hulumtimet tregojnë se allicin ndihmon në uljen e kolesterolit dhe presionit të gjakut, si dhe gjithashtu ndihmon në parandalimin e mpiksjes së gjakut.

Sidoqoftë, personat e interesuar në gatimin e kësaj supe duhet t’i ndjekin udhëzimet e mëposhtme:

Përbërësit:

26 karafila hudhër

2 lugë vaj ulliri

2 lugë gjelle gjalpë organike

1/2 lugë çaji pluhur të specit të kuq

½ e gotës së xhenxhefilit të freskët

2 e ¼-ës gotë qepë me feta

1 e1/2-ës lugë çaji trumzë

26 karafil hudhre, të qeruar

½-ta e filxhanit qumësht kokosi

3 e ½-ta e gotës perime organike

4 copa limoni

Udhëzimet:

Ngroheni furrën në 175 gradë Celcius. Vendosni 26 karafil hudhër në tigan me xham. Shto 2 lugë vaj ulliri dhe spërkatini me kripë deti. Mbuloni tiganin fort me fletë metalike dhe lejini derisa hudhra të merrë ngjyrë kafe e artë dhe të zbutët, përafro 45 minuta. Lëjeni të ftohet. Shtrydhni hudhra në mes të gishtave për të liruar karafilët. Transferoni karafilët në një tas të vogël.

Shkrini gjalpi në tenxhere. Shtoni qepë, trumzë, xhenxhefil dhe pluhur të kuq dhe gatuani derisa qepët të bëhen të tejdukshme, përafërsisht rreth 6 minuta. Shtoni hudhrën epjekur dhe 26 karafil të hudhër të papërpunuar dhe gatuani në 3 minuta. Shto supë me perime; mbuloni dhe zieni derisa hudhra është shumë e butë, rreth 20 minuta. Ktheni supën në tigan; shtoni qumësht kokosit Vendosni kripë deti dhe piper për aromë.

Shtrydhni 1 limon në çdo tas. /Lajmi.net/