Sulmuesi i madh po zbarkon në San Siro

Milan është më afër se kurrë që ta transferojë një sulmues.

Me Gonzalo Higuainin jashtë forme, Milan dëshiron ta shtojë edhe një opsion në sulm.

Skuadra italiane dëshiron ta transferojë Alexandre Paton në këtë afat kalimtar të janarit, përcjell lajmi.net.

Arrestimi i pronarit të Tianjin Quanjian mund të shtyjë sulmuesin brazilian përsëri në Milano.

Sipas New York Times, autoritetet kineze kanë arrestuar themeluesin e grupit Quanjian, Shu Yuhui, pasi “vdekja e një vajze të re me kancer ishte e lidhur me kompaninë dhe shkaktoi zemërim në rrjetet sociale”, ndërsa firma e tij e mjekësisë ishte hetuar më parë mbi pohimet për marketing të rremë .

Gazeta shton se kjo mund të çojë në një rënie në të ardhurat e Quanjian, duke bërë që ItaSportPress të sugjerojë që Pato ‘së shpejti mund t’i thotë lamtumirë në Kinës’ dhe të kthehet në Milano.

Faqja e internetit raporton se 29-vjeçari mund të jetë në dispozicion në një çmim shumë më të ulët se më parë, si rezultat i problemeve financiare me të cilat ballafaqohet kompania dhe të ulë kërkesat e tij për paga. /Lajmi.net/