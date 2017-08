Lyon barazoi 3:3 me Bordeux në kuadër të xhiros së tretë të Ligue 1, teksa sulmuesi Fekir gjeti golin nga mesi i fushës.

Goal of the season from half way line by Nabil Fekir. pic.twitter.com/3oB1xBnema

— Anas. (@NotAnosss) August 19, 2017