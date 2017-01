Sulm në stacionin policor në Gaziantep të Turqisë (Video)

Para ndërtesës së Drejtorisë së policisë në Gaziantep të Turqisë, kanë ndodhur të shtëna nga armë zjarri për çka në vendngjarje u dërguan ekipe shtesë të policisë dhe ekipe të ambulancës mjekësore.

Mediet turke raportojnë se janë 3 sulmues që morën pjesë në këtë sulm në stacionin policor në Gaziantep.

Deri tani raportohet për një të vrarë, një të plagosur dhe i dyshuari i tretë është në arrati. /Lajmi.net/

VIDEO: Footage from the scene of the attack in Gaziantep. Would-be suicide bomber killed by police – @michaelh992pic.twitter.com/rmUzmAFfUK

— Conflict News (@Conflicts) January 10, 2017