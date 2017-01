Stresi është në arrati por nuk i ndalë këngët e reja (Foto)

Ka javë që po kërkohet nga policia e Shqipërisë.

Por, Stresi edhe pse është në arrati, ai nuk po ndalon së realizuari këngë të reja, shkruan lajmi.net

Ai para ca dite lansoi këngën e re ‘Mos u dorëzo’. Ndërsa tani, po fillon punët në këngën e re.

Stresi në Instastory ka hedhur një fotografi ku ka treguar se po vjen me një bashkëpunim. Fjala është për këngën që do e ketë me DJ Flor Bana.

Këngëtari nuk ka treguar më shumë rreth këtij projekti, e se çka do na sjell, pritet të shohim!/Lajmi.net/