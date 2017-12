Stresi dërgon amanetin në vend, fiton çmimin që i premtoi familjarit të ndjerë

Mbrëmë në Pallatin e Kontreseve në Tiranë u mbajt finalja e festivalit "Kënga Magjike".

Si çdo vit tjetër, edhe edicioni i sivjetmë i këtij festivali u shënua me një konkurrencë të madhe mes artistëve, shkruan lajmi.net.

Madje kishte edhe të tillë që pasi që nuk u kualifikuan për në finale, thanë që festivali ishte i tëri me kompromise.

Megjithatë, ndër artistët që doli me çmim nga ky festival ishte edhe reperi Stesi i cili e kishte këngën në bashkëpunim me Flor Bana dhe Angjelon, pra treshja fituan në kategorinë “Çmimi i WebInternetit”.

Para se të fillonte ceremonia e ndarjes së çmimeve, Stresi kishte vizituar varrin e Gojart Lushajt, familjarit të tij të ndjerë të cilit i kishte premtuar se do merrte një çmim për të.

“Erdha te vizitoj gjaku im dhe per ty do e ngrej kupen sonte 😔😔😔😔 vetem sonte urimi jot do me mungoje perjetesisht 😭😭😭”, shkruan Stresi. /Lajmi.net/