Stine vjen me ‘Ma more zemrën’

Projekti më i ri muzikor i publikuar nga Stine mban titullin ‘Ma more zemrën’.

Me këtë këngë ai është rikthyer fuqishëm pasi prej kohësh nuk ka sjell diçka të re për sa i përket muzikës, shkruan lajmi.net

Teksi dhe muzika janë realizuar nga vetë ai e orkestrimi u bë nga Jurgen Shira.

Me ‘Ma more zemrën’ ai do të jetë pjesëmarrës në festivalin e këngës ‘Kënga Magjike’ ndërsa baladat e tij të stili RnB mbesin ndër më të pëlqyerat dhe që i kanë mbijetuar kohës.

Vitin e kaluar Stine mori gjithashtu pjesë në këtë festival ku rrëmbeu disa çmime të rëndësishme e ky projekt muzikor i cili qysh në fillim të publikimit ka filluar të pëlqehet nga fansat duket se do t’i sjellë suksese të tjera këngëtarit.

Kujtojmë se emri i tij, nëse jo për projekte të reja muzikore, kohëve të fundit është përmendur shumë për lidhjen e tij me Roza Latin./Lajmi.net/