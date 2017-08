Stavileci – Molliqajt: Kriminel ordiner, synoni ta merrni pushtetin me gjak

Po vazhdojnë akzuat e rënda ndërmjet zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje.

Ministri në detyrë i zhvillimit ekonomik, Blerand Stavileci edhe një herë i është kundërpërgjigjur Dardan Molliqajt i cili hedhi akuza të rënda drejt Kadri Veselit.

Në një postim në facebook, Stavileci e ka akuzuar Molliqajn se ai dhe VV-ja synojnë që me gjak dhe mbi gjak ta marrin pushtetin, transmeton lajmi.net

“Mollotoviq, vrasësit i keni brenda llojit tuaj. Dihet botërisht truprojës së kujt u janë gjetur armë me të cilat janë kryer vrasje pas luftës. Këtë e dinë edhe prokuroria, por në rrethana të çuditshme në komunikacion edhe ky truproja pastaj e humbi jetën. Ndërsa, ty nuk do ishte keq të të ftonte prokuroria për t‘iu treguar kush tjetër paska bërë vrasje… Por, si kriminel që je, ti din veç me leh dhe me i shti të tjerët, ashtu siç i keni detyruar bashkëpartiakët, jo vetëm të organizojnë atentate terroriste, por edhe t’ia marrin vetes jetën. Ky është kursi i juaj, doktrina kurtoviçiane”, ka shkruar Stavileci në facebook.

Lexo postimin e plotë:

