Stavileci i kundërpërgjigjet sërish Shpend Ahmetit: Ja dëshmitë e reja për korrupsion dhe klientelizëm (Dokument)

Ministri i PDK-së, Blerand Stavileci, i është kundërpërgjigjur sërish Kryetarit të Prishtinës, Shpend Ahmeti, ku mbrëmë mohoi akuzat që iu bënë nga PDK-ja për klientelizëm dhe punësime në komunën e Prishtinës.

Stavileci përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka prezantuar fotografi dhe dokumente, ku e bënë përgjegjës Ahmetin dhe partinë e tij për afera korruptive dhe klientelizëm.

Stavileci ka postuar edhe disa fotografi të reja të publikuara nga pronarët e kompanisë “Redoni”, nga një darkë me Dardan Sejdiun, ku shihet edhe bashkëshortja e Shpend Ahmetit, kurse ai vetë jo.

Stavileci ka treguar se kësaj kompanie nuk i ishte dhënë leja nga qeverisja e Isa Mustafës, e cila më pas kishte nisur ilegalisht punimet në lagjen “Arbëria 3”, ku si pasojë e rrëshqitjes së dheut ishte shembur edhe rruga “Ekrem Rexha”.

Ky është statusi i plotë i Stavilecit:

Mbrëmë e paskemi lënë punëtorin e Dardan Molliqajt pa gjumë. Shumë vonë paska gjetur forcë të thotë diçka. Megjithatë, edhe atë që e paska thënë qenka tërësisht manipuluese. Kur Shpend Ahmeti kishte bllokuar ndërtimet dhe kishte lënë mbi 5 mijë punëtorë pa punë, në vitet 2014/2015, ai i kishte dhënë leje ndërtimore dy kompanive, ku projektuese ishte pikërisht kompania “Urban Plus” e mikut të tij, Ilir Gjinolli (http://arbk.rks-gov.net/page.aspx?id=1,38,119210240). Kjo u mohua dje nga Gjinolli, kurse u manipulua nga Ahmeti, sepse ky i fundit nuk ishte akuzuar në këtë rast për dhënie tenderi, por për dhënie lejesh me të njohur. (Dëshmitë më poshtë).

Për klientelizmin e Administratës së Prishtinës me kompaninë e përbashkët të kryesuesit të Komitetit për Shëndetësi në partinë Vetëvendosje, Jusuf Ulaj, si dhe me mikun e tij, pronarin e kompanisë “Rexha”, dje publikoi dëshmi mjaft Arbana. (Dëshmitë sesi kompania “RUB” e Jusuf Ulajt i ka shtruar trotuaret dhe bulevardet në Prishtinë i gjeni në faqen e saj. Platoja mbi Kurriz, e cila që 4 vjet është e pafinalizuar, po shtrohet me betonproduktet e tij, sepse tenderin milionësh, Shpend Ahmeti, ia kishte dhënë mikut të tij).

Gjithashtu, as kompanitë “Green Door” dhe “Rraci Ark”, z. manipulant, pronarët e të cilave marrin leje ndërtimore nga Administrata e Prishtinës, nuk janë denoncuar publikisht për tenderomani, por për marrje lejesh pa fije problemi si kompani projektuese. Madje, kushedi, se qytetarët e manipuluar prej jush po dërgojnë llojlloj dëshmish, ditëve të ardhshme mund të publikohet mbase edhe ndonjë dëshmi sesi “arkitektët” tuaj u kanë marrë edhe banesa e lokale ndërtuesve në Prishtinë për t’u siguruar leje për ndërtime jashtë kritereve.

Ndërsa, për Nol Binakajn, dhëndrin e Ylli Hoxhës, ky i fundit vetë ia ka lëshuar vendin si anëtar në Komitetin për Planifikim Urban, se aty ju është nevojitur më shumë për allishverishet tuaja. Me të gjitha këto, përfshirë edhe projektin e kompanisë “B-Plan” të prindit të Nol Binakajt për Zonën Mbrojtëse dhe Gjelbëruese në rrugën për Veternik, për të cilin i është dhënë leja kompanisë investuese (më herët ishte anuluar nga Isa Mustafa si kryetar), sigurisht se do duhej të merrej prokuroria.

Meqë po flasim për lejet dhe qytetarët e Prishtinës, qy se mbrëmë m’i paska dërguar dikush Shpend edhe disa foto nga një darkë e Dardan Sejdiut, ku shihet edhe bashkëshortja juaj (me gjasë aty afër paske qenë edhe ti, por ta paska mbuluar fytyrën shampanja), sipas qytetarit në restorantin Il Gusto në Tiranë, me pronarët e kompanisë “Redoni”, duke e festuar bashkë lejën ndërtimore që ia ke dhënë. Kësaj kompanie nuk i ishte dhënë leja nga qeverisja e Isa Mustafës, e cila më pas kishte nisur ilegalisht punimet në lagjen “Arbëria 3”, ku si pasojë e rrëshqitjes së dheut ishte shembur edhe rruga “Ekrem Rexha”. Madje, kundër saj kishte edhe fletëparaqitje në gjykatë, kurse ju përveçse ia keni dhënë lejen, edhe e paskeni festuar bashkë.

Shpend, je i mbështjellur me një lëmsh të madh klientelist dhe korruptiv.

Mos mendo që do e lëmë me kaq, ka edhe shumëçka tjetër për juve!

manipulant, në përpjekjen tënde për manipulimin e fakteve, nuk kishte marrë mundin t’i mbroje fare milionat që drejtori yt, Hysen Durmishi, ia ka dhënë ish-kompanisë ku kishte punuar më parë dhe milionat e tjerë që ia keni dhënë kompanisë “Rexha”, mikut të Jusuf Ulajt. Kjo nënkupton që je i vetëdijshëm se korrupsionin e keni brenda llojit tuaj!

Mos u fsheh!

Të presim me zemër dhe dëshmi në debat!

P.S. Sa fol e rren jerëm mas 12ve t’natës shfrytëzoje bile mirë kohën tu e kqyr Erionin n’Tiranë qysh punohet!