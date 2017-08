Stadiumi i boshatisur, Tifozat Kuq e Zi tallen me FSHF-në (FOTO)

Tifozat Kuq e Zi kanë treguar se pse do ta bojkotojnë ndeshjen ndaj Lihtenshtajnit.

Përmes një postimi në faqen zyrtare, TKZ ka treguar arsyet, përcjellë “Lajmi.net”.

“A thua sa nga këto bileta i janë ndarë policisë? A do të mund të duartrokasin ata me kallashnikovë me duar? Nëse ata që menaxhojnë me futbollin shqiptarë mendojnë se kjo është rruga e duhur, i dëshirojmë punë të mbarë.

E kemi thënë shume here më parë, tash e një vit, nuk do të kthehemi në stadiumet shqiptare deri në ditën që policia me kallashnikovë largohen nga stadiumet dhe na trajtojnë si qenie njerzore.

Ndërkohë, ne do të vazhdojmë përkrahjen për Kombëtaren në të gjitha stadiumet europiane.Po, do të jemi edhe në fyrom më 5 shtator”, thuhet në njoftimin e TKZ. /Lajmi.net/