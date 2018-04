Sputnik: Themelimi i Asociacionit, frikë e politikanëve kosovarë se do të konsiderohen tradhtarë

Beogradi nuk ka shok të vërtetë dhe të fortë për marrëveshje për shkak se skena politike në Prishtinë është shumë e komplikuar, partnerët e koalicionit janë të drejtuar kundër njëri-tjetrit dhe kjo ka krijuar një klimë në publik se kushdo nga përfaqësuesit shqiptarë, në qoftë se ata bien dakord për themelimin e Asocioacionit të Komunave Serbe, të shpallet tradhëtar, shkruan Sputnik.

Këshilltari politik i presidentit Hashim Thaçi, Blerim Shala ka thënë se Asociacioni i Komunave me shumicë serbe do të formohet para nënshkrimit të marrëveshjes përfundimtare të Kosovës dhe Serbisë, ndërsa zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj për krijmin e AKS-së ka thënë se duhet të arrihet paralelisht me anëtarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara.

Pesë vjet pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Brukselit, pala shqiptare nuk e ka përmbushur pjesën e saj të marrëveshjes ndërsa tani pala e Beogradit në Bashkimin Evropian i ka dhënë një afat prej katër muajsh Prishtinës për të vendosur, thekson gazeta, përcjellë lajmi.net.

Deklarata të tilla nga zyrtarët në Prishtinë, në mendimin e Stefan Surliq nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd, shihen si mospërmbushje e detyrimeve sipas Marrëveshjes së Brukselit, të cilat kanë të bëjnë me formimin e AKS-së.

Megjithatë, ai thekson se disavantazhi është fakti se kjo është diçka që tashmë është dakorduar vetëm nga Marrëveshja e Brukselit e cila ende nuk është zbatuar dhe zbatimi i saj i jep Kosovës një ulse në OKB.

Përndryshe edhe kjo formë e AKS-së paraqet vetën si një shoqatë në rangun e organizatave jo-qeveritare, të cilat do të operohen në përputhje me ligjet ekzistuese dhe Kushtetutën e Kosovës. Ndër të tjera Surliq, ka theksuar gjithashtu se nuk kishte ndonjë përmendje të autonomisë substanciale për serbët në Kosovë.

“Është paqëndrueshmëria politike në Prishtinë. Beogradi nuk ka shok të vërtetë dhe të fortë për marrëveshje për shkak se skena politike në Prishtinë është e komplikuar, partnerët e koalicionit janë kundër-njëri tjetrit dhe ka një klimë në publik se kushdo që vendos për të themeluar AKS-në atëherë do të konsiderohet tradhtar”, thekson Surliq.

Në këtë kuptim rrit vetëm retorikë për të gjithë, përfaqësuesit e palës shqiptare tregouan se pjesa e patriotëve të mëdhenj do të shmangë çdo mundësi të dhënies së autonomisë për serbet dhe natyrisht ata janë duke e dekurajuar njëri-tjetrin për të çuar përpara marrëveshjen e cila është nënshkuar në Bruksel.

“Prandaj, unë mendoj se, para se gjithash, në mes të paqëndrueshmërisë dhe mungesës së bashkëbiseduesve real në Prishtinë, e cila ka mjaft kapacitete politike, nuk ka mbështetje dhe vullnet për të zbatuar marrëveshjen e Brukselit”.

Ai ka shtuar se BE-ja, supozohet të ketë obligim për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës dhe që nuk duhet të organziojëvetëm negociata, por edhe ndërmjetësim në arritjen e marrëveshjeve.

BE-ja ka dhënë një afat të qartë të katër muajve, kujton politikologu, Surliq. Sipas tij, duhet pritur që ky afat të plotësohet dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë kjo vë në pikpytje të gjithë procesin e tanishëm të negociatave nën administrimin e Brukselit.