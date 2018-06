Sport i rrezikshëm, ushtrime në mes të një autostrade të ngarkuar (Video)

Sporti dhe aktiviteti fizik japin përfitime shëndetësore.

Sidoqoftë, një video e cila kohët e fundit doli në internet dëshmon se ushtrimet në mes të rrugës nuk është mënyra më e mirë për të qëndruar në formë, transmeton lajmi.net.

Autori i videos vazhdon të pyesë se çfarë e shtyu njeriun të bënte ushtrimet në mes të autostradës të rrethuar nga makinat, dhe fjalë për fjalë duke rrezikuar të shtypej për vdekje nga një makinë. Ai supozoi se njeriu ishte paguar mjaft mirë për të bërë atë që po bënte. /Lajmi.net/

That moment when you see that and star wondering why does he have to do it? I can understand if he is getting paid big but for free? Nah