Sony zbulon sensorin e parë 48 megapikselë për telefona

Departamenti i telefonave të Sony vazhdon të sjellë performancë të papërballueshme, por kompania mbetet lider në treg për sensorë të imazhit.

Dizajni i saj i fundit, IMX586, premton një hap të madh në cilësinë e imazhit duke rritur në mënyrë dramatike rezolucionin në 48 megapiksel efektiv (8000 x 6000), për të cilat Sony thotë se është numërimi më i lartë i pikselëve në industri.

Cilësia e imazhit nuk është thjesht një çështje për të shtuar më shumë megapikselë – kjo mund të jetë kundërproduktive, me pikselë më të vegjël që çojnë në fotografi të zhurmshme në dritë të ulët. Pikselet 0.8 mikron të përdorura në këtë sensor do të jenë më të vegjlit në treg, në fakt.

Por Sony thotë se do të rregullojë këtë duke përdorur një rrjet kuadri me ngjyra Bayer dhe duke lejuar çdo piksel të përdorë sinjale nga katër pikselet ngjitur, e cila supozohet të ngre ndjeshmërinë e dritës në ekuivalentin e një imazhi prej 12 megapikselësh të kapur me 1.6 mikron piksele.

Sony është duke e mbajtur madhësinë deri në 8 mm diagonale, që do të thotë se nuk do të ketë nevojë për një rritje të madhe të kamerës, edhe pse sensori përpara do të luajë një rol të madh në aftësinë e kamerës për të krijuar një imazh kualitativ.

Ju mund të prisni të shihni IMX586 në telefonat e vitit të ardhshëm; Sony planifikon të fillojë mostrat këtë shtator, me një çmim prej 3,000 jen ($ 27) secili.