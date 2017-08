Sony Xperia XZ1 paraqet: Android Oreo dhe skaner 3D (Foto)

Sony mbetet besnik ndaj ciklit të saj gjysmëvjeçar me smartfonë dhe ka prezantuar modele të reja të saj të cilësisë lartë në IFA. Asgjë nuk ka ndryshuar shumë.

Sony ka prezantuar tre smartphones të rinj në IFA në Berlin. U paraqit modeli i ri i lartë XZ1, Compakt XZ1 dhe smartfoni i mesëm i rangut XA1. Ndoshta është e rëndësishme që njoftimi se XZ1 do të jetë një nga smartphones e parë me Android 8.0 “Oreo”, mori më shumë vëmendje.

Teknikisht, XZ1 është shumë e pajisur mirë. Është mundësuar nga një Qualcomm Snapdragon 835 dhe katër gigabajt memorie dhe ka 64 gigabajt memorie të brendshme që mund të zgjerohet përmes kartës microSD. Ai gjithashtu mbështe standardin aktual LTE Cat16 dhe kështu deri në 1 Gbps në shkarkim, transmeton lajmi.net.

Skanim 3D për Realitetin e Shtuar

Ekran LCD me madhësi 5.2 inç mbështet HDR dhe zgjidh vetëm me Full HD (1920 x 1080 piksele). Në aspektin e dizajnit, ka pasur pak krahasim me paraardhësit e tij. Shtuar së fundi është veçoria e skanimit 3D, i cili ju lejon të krijoni një model 180 ose 360 ​​shkallë të kokës tuaj brenda një minutë.

Kjo pastaj mund të zbatohet në një aplikacion për modele të ndryshme 3D, të tilla si një dinosaur. Këto shifra gjithashtu mund të integrohen në video me funksionin e realitetit të shtuar, të ndarë, të vendosur si sfond ose edhe në një printer 3D. Jo vetëm kokat, çdo lloj objekti mund të skanohet me aplikacionin. Skanimet 3D ofrohen në formatin e skedarit .

Nga tetori për 699 euro

Funksioni është bërë i mundur nga teknologjia e lëvizjes së syve në sensorin e imazhit. Kjo lejon videon me lëvizje super të ngadaltë me deri në 960 korniza për sekondë. Kamera kryesore me 19 megapixel tani gjithashtu ka një regjim të renditjes së imazhit, në të cilin bëhen regjistrime serike. Kur lëvizni kamerën, fokusi mbetet në plan të parë. Përveç kësaj, sipas Sony me incizimet stop video lëvizje mund të jetë krijuar në app.

Kamera e përparme 13 megapikselëshe gjithashtu ka një blic të ekranit për vetë-mbrojtje në kushte të lehta. Ashtu si paraardhësit e tij, ajo është e mbrojtur nga uji dhe pluhuri nga IP68. Bateria është relativisht e shkurtër me 2700 mAh, por mund të rimbushet shpejt falë QuickCharge. Xperia XZ1 është në dispozicion që nga fillimi i tetorit në ngjyrat e zi, argjend i lehtë, Blue Moonlit dhe Venus Pink për 699 euro (RRP).

XZ1 Compact ka pothuajse të njëjtat karakteristika teknike si XZ1, por është disi më i vogël. Telefoni i zgjuar bazohet në një ekran HD 4.6 inç dhe peshon vetëm 140 gramë. Në vend të aluminit, kuadri dhe mbrapa janë bërë prej plastike, të përforcuar me fibra karboni.

Kujtesa e brendshme është gjithashtu vetëm 32 gigabajt në madhësi, por ka gjithashtu një vend i kartelës microSD. Xperia XZ1 Compact është në dispozicion nga fillimi i tetorit në ngjyrat e Zi, Snoë Silver, Horizon Blue dhe Pink Tëilight për 599 Euro (UVP).

23 megapiksel për 349 euro

XA1 Plus është më i përshtatshëm për segmentin në mes të klasës. Ekrani është 5.5 inç i madh dhe zgjidh me Full HD (1920 x 1080 piksele). Kamera me një autofokus hibrid mund të marrë fotografi me 23 megapiksel, kamera e përparme zgjidh me 8 megapikselë, percjell lajmi.net.

Ju nuk keni nevojë për një chip Qualcomm, por Octacore-SoC Mediatek 6757 është përdorur. Bateria duhet të ofrojë 3430 mAh energji të mjaftueshme për ditën. Smartphone do të jetë në dispozicion në vjeshtë në ngjyrat e zezë, blu dhe ari për 349 euro (UVP). /Lajmi.net/