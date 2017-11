Sony prezanton Aibo-n

Sony Corporation prezantoi qenin e saj të ri robot, “Aibo”, pasardhësi i robotit tejet popullor me të njëjtin emër që doli nga qarkullimi në 2005-sën.

Miku më i mirë i njeriut, këtë herë prej metali, është 180mm i gjere, 293mm i gjatë, ka dioda emetuese të dritës organike të vendosura në pjesën e syve, dhe vrapon për dy orë pas një karrikimi të plotë tre orësh të baterisë. Është i pajisur me dy kamera që e ndihmojnë në dallimin e tipareve të fytyrës për të bërë kështu identifikimin e pronarit dhe 22 motorë veprimi që i nevojiten për të lëvizur.

“Ishim të bindur se një robot që i jep hapësirë eksperiencës së lidhjes me njerëzit është saktësisht ajo çfarë mishëron misioni i Sony-t, për këtë arsye dhe kërkova përpara një viti e gjysëm që të niste puna për krijimin e Aibo-s. Dhe sot ne kemi një Aibo të ri, një partner që do t`iu gëzojë çdo ditë”, thotë Kazuo Hirai, administratori i Sony-t.

Pronarët mund ta sinkronizojnë gjithashtu qenin e hekurt me një aplikacion në smartphone të quajtur “My Aibo”, i cili i lejon të luajnë me të në distancë.

Porosite nisin të mërkurën pasdite për 1,738 dollarë, plus një plan bazik mujor veprimi. dërgesat fillojnë në 11 janar të 2018-tës. Njoftimi i Sony-t erdhi një ditë pasi regjistroi fitime rekord, që e çoi çmimin e aksioneve të tij në nivelin më të lartë të 9 viteve të fundit.