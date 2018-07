Sonte në “Mirage” mund t’i ndiqni këto materiale interesante

Prapaskenat e koncertit te @elvanagjataaaa ne Prishtine kete jave ne #Mirage. Ajo foli ekskluzivisht per Mirage menjehere pasi zbriti nga skena dhe ndau emocionet e saj pas performances para shume njerzve qe duan muziken e saj. E premte ora 19:00 ne faqen e portalit Lajmi.net ne Facebook dhe ne kanalin e Lajminet ne Youtube

