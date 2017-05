Sonte mbahet finalja e “The Voice”

“The Voice of Albania” erdhi në natën e shumëpritur. Finalja e madhe ndahet në konkurrim mes Anxhelës, Klintit, Lisit dhe Lidias.

Pas punës të jashtëzakonshme për 17 javë, ata mbërritën në kulm. Rona vjen në finale me dy konkurrentë. Albani dhe Besa me nga një. Ndërsa Xuxi nuk ka një artist që ta përfaqësojë.

Tashmë publiku i njeh ata mirë, jo vetëm nëpërmjet interpretimit, por duke jua prezantuar nga produksioni më gjerësisht në jetën jashtë skenës. Të katërt u shndërruan në yjet finalistë, realizuan ëndrrën e tyre për të qenë pjesë e një skene të madhe, për të kënduar “live” dhe për t’u ndierë mirëfilli artistë. “The Voice” jua dha këtë mundësi dhe njërin prej tyre do e bëjë fitues.

Elementë spektakli në çdo minutë. Performanca të jashtëzakonshme, por edhe të ftuar ekskluzivë.

Në finale e “The Voice of Albania 6” do të ngrenë peshë skenën me prezencën dhe performnacën e tyre Mohombi.

Live dhe ekskluzivisht për “The Voice” do të jetë edhe Stanaj. Po ashtu për herë të parë pas shumë vitesh bashkë vetëm për “The Voice” do të vijë NR.

Besa dhe Elinel do të prezantojnë këngën e tyre më të re.

Në V Room do të përcillet gjithçka live nga komentet e shumta në rrjetet sociale apo ato të ndihmës trajnerëve.

Nën autorësinë dhe moderimin e Ledion Liços pas një gare të madhe dhe spektakli madhështor emocioni final do të jetë më i zjarrti.

Live në Top Channel finalja e madhe vjen në orën 21:00 këtë të premte.