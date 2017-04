Soni kujtohet nga ish bashkëshorti i saj në këtë formë (Video)

Gjithçka e tyre filloi në ‘Dancing With The Stars’.

Soni Malaj dhe balerini italian Mirco Luccareli pas përfundimit të këtij spektakli u martuan dhe sollën në jetë vajzën e tyre Anna, shkruan lajmi.net

Por, vite më vonë kjo martesë mbaroi dhe dyshja u ndanë.

Ndonëse nuk janë më bashkë, Mirco akoma e kujton Sonin!

Ai ka publikuar një video, ku ka përmbledhur disa nga eksperiencat e tij më të rëndësishme në jetë, duke nisur që nga shfaqjet si aktor në ekran, si këngëtar, e më pas si balerin.

Në një nga sekuencat e videos Mirko shihet teksa kërcen me ish-bashkëshorten e tij në “Dancing With the Stars”, me të cilën mban ende raporte të mira. /Lajmi.net/