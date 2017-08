Sokol Bashota kandidat i PDK-së për kryetar të Klinës

Gjatë një aktiviteti të veçantë partiak me strukturat dhe aktivistët e Partisë Demokratike të Kosovës në Komunën e Klinës, sot pas dite është bëre publike kandidimi i kryetarit aktual të Klinës, Sokol Bashota, për kryetar të Komunës së Klinës nga radhët e PDK-së në zgjedhjet lokale të 22 tetorit.

Kryetari i degës së PDK-së, Bashota, mbështetjen e kishte marrë unanimisht nga Këshilli Drejtues i Partisë si organ vendimmarrës.

Ky është njoftimi i plotë nga PDK e Klinës:

Para më shumë se 300 aktivistëve të PDK-së ku të pranishëm ishin edhe nënkryetari, Rexhep Hoti, kryetarja e Gruas Demokratike të Kosovës, Justina Pula-Shiroka dhe deputetja, Ganimete Musliu, Bashota ka falënderuar strukturat e PDK-së për besimin e dhënë dhe është shprehur i bindur në fitoren e radhës së PDK-së në ketë komunë.

Sokol Bashota, ka fituar besimin e qytetarëve për të udhëhequr Klinën që nga viti 2007 për tre mandate rresht dhe tash kërkon mandatin e katërt.

“ Ju struktura të PDK-së jeni pjesa kryesore e angazhimit dhe më meritorët për fitoren e PDK-së në Klinë, prandaj kjo barrë do të bijë sërish mbi ju dhe ju ftoj që të angazhoheni fuqishëm deri më 22 tetor për të dalë edhe një herë faqebardhë. Bashkë me juve do të realizojmë ëndrrën që e kemi synim drejtë rrjedhës së Lumit Drini Bardhë që shkon në vendin tonë amë. Edhe PDK-ja e ka ketë synim”, u shpreh Bashota. “Rezultatet shihen dhe preken. Jemi munduar të bëjmë të pamundurën të mundur vetëm për zhvillimin e Komunës së Klinës. Kemi sfida dhe nevoja të qytetarëve dhe sot së bashku besoj se kemi arritur të përmirësojmë mirëqenien e qytetarëve dhe në katër vitet e ardhshme të qeverisjes do të përmbushim shumë nevoja të qytetarëve tanë. Fitorja e PDK-së në të gjitha zgjedhjet ju dedikohet juve. Me 22 tetor Klina prapë do ta japë vendimin e vet për fitoren e radhës së PDK-në”, tha ndër të tjera kryetari i Klinës Sokol Bashota. Ndërkaq, nënkryetari, Rexhep Hoti, Profesoresha Justina Pula-Shiroka dhe deputetja, Ganimete Musliu, janë zotuar se do të mbështesin fuqishëm kandidaturën e Sokol Bashotës i cili është njëri ndër kryetarët me të suksesshëm.”

Kryetari Bashota, ka bërë të ditur se motoja e tij në këto zgjedhje do të jetë “ Me ju së bashku për Klinën”./Lajmi.net/