“Skopje Calling” mbledh emra të mëdhenj të muzikës botërore

Ai tha se Festivali i Tretë “SKOPJE CALLING” do të mbahet nga data 21 deri më datën 24 qershor, dhe do të organizohet në stadiumin “ARM” në Shkup duke shtuar se bëhet fjalë për një spektakël madhor ku mund të përmendim, Morcheeba, Nouveue Vacue, Texas, Darko Rundek si dhe Axwell Ingrosso, të cilët do të jenë disa nga emrat që do t’i ndiqni në këtë spektakël.

Sadiku shtoi se kompania “Avalon Production” tashmë në agjendë ka edhe festivalin “OHRID CALLING” që do të mbahet nga data 1 deri në 4 gusht e ku do të mund të ndiqni yje botërore elektronike apo edhe të tjera si Dimitri Vegas dhe Like Mike pastaj bëhet fjalë për Armin van Buuren, Jax Jones si dhe me atë që ai e ka quajtur legjendën e gjallë të muzikës house, Roger Sanchez.

Në konferencën për shtyp fjalën e mori edhe përfaqësuesi i “Avalon Production”, Denis Ilijoski i cili tregoi se është hera e dytë për të që po vjen në Prishtinë dhe shtoi se kompania që ai përfaqëson është shumë e gëzuar për të gjithë përkrahësit (fansat) në Kosovë duke thënë se kanë edhe statistika që për çdo vit, shumë e më shumë fansa nga Kosova shkojnë në koncertet e organizuara nga ta.

“Kjo është hera e dytë që unë po vij këtu. Dhe është kënaqësi për kompaninë tonë të jemi këtu, dhe jemi këtu sepse ky vit për kompaninë tonë është shumë i rëndësishëm. Këtë vit kemi 25-vjetorin e themelimit të kompanisë sonë dhe ne filluam me idenë deh tashmë duam t’i bëjmë 25-shfaqje.

Këtë vit, artistë botërorë – do të fillojmë me Maqedoninë për të mbërritur në festivalet e mëdha. Kemi ardhur këtu për të mbajtur një konferencë me mediat sepse kompania jonë është shumë e gëzuar për të gjithë përkrahësit (fansat) në Kosovë dhe kemi statistika që për çdo vit kemi shumë e më shumë fansa që vijnë në koncertin tonë.

Dhe po ashtu i kemi shërbimet e hapura për shitjen e biletave në Prishtinë dhe ajo çka dua të them është faleminderit të gjithë fansave të muzikës së mirë në Prishtinë. Dhe faleminderit të gjithë juve që keni ardhur në këtë konferencë shtypi.” – ka thënë Iljoski.

Në konferencë u bë e ditur se “Avalon Production” ka vendosur që të nxjerrë një lloj të bletës “Block” e cila do t’i mbulojë të gjitha mbrëmjet e këtij festivali. Bëhet fjalë për biletë e cila do të kushtoj diku 33 euro (konvertim denar -euro) dhe “Fan Pitt” është diku rreth 50 euro. Pra, me këtë lloj bilete do të mbulohen të gjitha mbrëmjet e këtij festivali.

Të pyetur se çka do të bëjnë si kompani për Kosovën, Iljoski tregoi se ka vite që e kanë si ide por kanë pasur probleme më parë, kur kanë dashur të punonin me artistët botërorë, veçanërisht ka qenë problemi me transportin, shkruan “Blic”, transmeton Klan Kosova.

Ai tha se tani Kosova është e gatshme për një koncert të madh dhe shtoi se shpreson, që ndoshta jo këtë vit por vitin tjetër, kompania e tyre të nisë të bëjë koncerte edhe në Kosovë.

“Ardhja jonë këtu në Prishtinë nuk ka qenë vetëm që t’i shohim gazetarët dhe të shohim se sa fansa të muzikës së mirë i kemi në Kosovë, por një nga idetë tona ishte të nisnim kërkimet në Kosovë.

Dhe kjo ide po na vjen për çdo vit, dhe viteve të kaluar ka qenë një problem kur kemi dashur të punonim me artistët botërorë, veçanërisht ka qenë problemi me transportin.

Tani Kosova është e gatshme për një koncert të madh. Shpresoj, ndoshta jo këtë vit por vitin tjetër kompania jonë shpresoj që do të nisë të bëjë koncerte në Kosovë.” – ka thënë ai.