Skivi nxen gjakrat, i bën ‘diss’ Agonit: ”Pse po rrin ti vet” (Foto)

Reperët Agon Amiga dhe Skivi kanë prishur raportet. Agoni me gjasë nuk do të jetë më pjesë e Babastars por asgjë nuk është e konfirmuar, as nga ata e tij as nga menaxheri i tyre e as nga Skivi, pasi të tre kanë zgjedhur të mos komentojnë njëherë asgjë duke u arsyetuar me 'nuk e di'.

Pasi ishte Agon Amiga ai i cili filloi i pari të mos e ndjek më Skivin në Instagram, edhe ky i fundit veproi njësoi, shkruan lajmi.net

Mirëpo Visar Shala nuk e la me kaq duke e nxehur kështu situatën e postuar ‘dissa’ kundrejt Agonit.

Të paktën këto pamje të publikuara në Instagramstory e të shkëputura nga klipi duken të tilla./Lajmi.net/