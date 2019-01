Skivi ironizon sërish me estradën, i krahason me…

Skivi kohëve të fundit ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve.

Kjo ngase në çdo postim të tij ka ironizuar me estradën duke thënë fjalë nga më të ndryshmet, shkruan lajmi.net.

E një postim të tillë e bëri edhe sonte.

“Të imagjinojmë për një moment që estrada jonë është në një super ndërtesë e lartë me 12 apartamente secila botë në veti. Detyra e ndërtesës është me tregu sa më shumë apartamente të gjitha me video dhe audio. Por fatkeqësisht te na kjo ndërtesë ka vetëm 1 ose 2 dhoma të tregoj për publikun”, janë disa nga fjalët e Skivit.

Nuk dihet nëse këto shkrime kanë të bëjnë me ish – anëtarët e grupit të tij “BabaStars”, pasiqë ky tanimë nuk është në atë label. /Lajmi.net/