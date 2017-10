Skënderbeu-Partizani i Beogradit, ja sa kushtojnë biletat

.

Skënderbeu ka nxjerrë në treg bileta për ndeshjen e Ligës së Europës ndaj Partizanit të Beogradit, 2 javë përpara zhvillimit të sfidës.

Nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare klubi veç çmimeve të biletave që variojnë nga 500 lekë deri në 6000 mije lek, klubi ka bërë publike edhe masat e sigurisë për këtë ndeshje. Ndryshe nga sfidat e tjera, për tu futur në stadium përveç biletës të personalizuar, tifozët duhet të kenë me vetë edhe një mjet identifikues.

NJOFTIMI I KLUBIT:

Çmimet e biletave për këtë ndeshje do të jenë si më poshtë:

Tribuna G dhe C – 500 Lekë

Tribuna E, D dhe F – 700 Lekë

Tribuna A1, A2, A3, A4 – 2000 Lekë

Tribuna B1, B2, B4, B5 – 2000 Lekë

Tribuna B3 – 3000 Lekë

Tribuna VIP – 6000 Lekë

PIKAT E SHITJES – Biletat mund ti blini prej ditës së nesërme tek pika e shitjes përballë me kinemanë e qytetit në Korçë. Në ditët në vijim do të ketë njoftojme dhe për pikat e shitjes dhe oraret në qytetet Elbasan dhe Tiranë.

TRANSFERTA – Për këtë transfertë klubi ka vendosur sërish transport falas për tifozët që dëshirojnë të ndjekin ekipin në ‘Elbasan Arena’. Detajet e udhëtimit do publikohen në vijim.

ORGANIZIMI – Biletat për takimin e radhës për shkak të rëndësisë së veçantë që mbart takimi do të jenë të personalizuara dhe hyrja në stadium do të bëhet ne kartë identiteti. Tribunat D, E dhe F do të shiten vetëm në qytetin e Korçës. Klubi prej javësh në bashkëpunim me UEFA, policinë e shtetit dhe Security janë duke marrë masat e nevojshme për mbarëvajtjen e këtij takimi.