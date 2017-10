Skënderbeu i Korçës – Partizani i Beogradit, rezultat i papritur pas pjesë së parë

Ka përfunduar pjesa e parë e ndeshjes mes Skënderbeut dhe Partizanit të Beogradit.

Pjesa e parë e kësaj përballje ka përfunduar 0-0.

Kjo pjesë u pasqyrua me pak raste shënimi, me lojë që ishte e orientuar në mesfushë, dhe jo me ide konkrete.

Ajo që vlen të përmendet është zëvendësimi i Radas në minutën e 33’ me Fidan Alitin./Lajmi.net/