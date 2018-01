Skënderaj, një person kanoset me armë nga vëllau i gruas së tij

Gjatë ditës së djeshme në Skënderaj është raportuar për një rast të kanosjes me armë zjarri.

Viktima e gjinisë mashkullore ka raportuar në polici se derisa ai ishte duke biseduar me miqtë e tij rreth një mosmarrëveshje që kishte me gruan e tij, është kanosur me armë nga i dyshuari(vëllau i gruas).

I dyshuari është kërkuar nga njësitet policore por nuk është hasur askund, ndërsa rasti po vazhdon të hetohet./Lajmi.net/