Skena emocionuese: Julio Cesar lë futbollin

Djali i Cesar ka zbuluar që portieri ka qarë shumë gjatë kësaj jave.

Julio Cesar ka lënë futbollin në moshën 38-vjeçare.

Ylli i tripletës së Interit ka zhvilluar ndeshjen e fundit në karrierë nën fanellën e Flamengos, përcjellë “Lajmi.net”.

Djali i Cesar ka zbuluar që portieri ka qarë shumë gjatë kësaj jave.

Videoja e mëposhtme tregon momentin emocionues. /Lajmi.net/

Julio Cesar dice addio al calcio giocato: tutto il Maracanã in piedi per l'ultimo saluto a uno degli eroi del Triplete dell'Inter ⚫️🔵#JulioCesar #AveJulioCesar (via @Flamengo) pic.twitter.com/CzQjXVolC2

— Fabio Alampi (@FabioAlampi) April 22, 2018