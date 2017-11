S’ka ligj te ri per mediet, portalet te lira të veprojnë

Qeveria nuk do të inicojë ndryshime në Ligjin për media, me të cilin do të rregullohej puna e portaleve, por është hapur për sugjerime për ligjin nëse shoqatat profesionale konsiderojnë se ka nevojë për atë.

Këtë e bëri të ditur ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Damjan Mançevski, sot duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve pas takimit me përfaqësuesin për media në OSBE, Harlem Dizer. “Ndryshimet në Ligjin për media nëse ka nevojë duhet të vijnë me kërkesë nga punonjësit medial. Mendoj se na duhet konsensus si shoqëri nëse duhet ta hapim këtë çështje”, tha Mançevski. Ai shtoi se Maqedonia si vend ka problem serioz me të ashtuauqjturit “fake news” apo lajme të rrejshme.