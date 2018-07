Sipas shkencës këto kombëtare do të takohen në finalen e botërorit

Emocionet e kampionatit botëror i kanë kapluar të gjithë, madje edhe shkencëtarët.

Ekonomisti kryesor i vlerësuar me çmime në Goldman Sachs, i cili bëri thirrje të dukshme në krizën globale financiare, ka tronditur futbollin, duke përdorur super kompjutera dhe matematikë për të parashikuar se Anglia do të luajë finalen e saj të parë të Kupës së Botës në më shumë se 50 vjet, kur ajo do të takohet me Brazilin më 15 korrik.

“Për fansat e Anglisë që mund të gjejnë veten të guximshëm të ëndërrojnë, parashikimet tona të modelit mund të përbëjnë një fener të shpresës”, deklaroi Jan Hatzius, një vendas i Gjermanisë, i cili fatkeqësisht pa ekipin e tij të khehet në shtëpi, transmeton lajmi.net.

Mirëpo për fansat e Anglisë ku mund të mos jetë një lajm i mirë sepse, ky parashikon se në fund Anglia do të mposhtet nga Brazili. /Lajmi.net/