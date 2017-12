Sipas psikologëve ja sa herë në javë duhet të takoheni me dikë që sapo e keni njohur

Çiftet që sapo kanë filluar të dalin, duhet të bien dakort që të takohen më rrallë gjatë javes !

Të paktën kështu thuhet në studimin e fundit të psikiatrit Scott Carroll , autor i librit: Don’t Settle: Hoë to Marry the Man You Were Meant For. Në fazat e hershme të një marrëdhënieje, çiftet besojnë sesa më shumë kohë të kalojnë bashkë aq më e shëndetshme është kjo gjë për lidhjen, kur në fakt sipas ekspertëve një gjë e tillë është e dëmshme.

Carroll beson se çelësi i një marrëdhënieje të gjatë e të lumtur lidhet me faktin se partneri duhet takuar jo më shumë se dy herë në javë.

“Është e rëndësishme që të takoheni dy herë në javë në mënyrë që të keni mjaftueshëm kohë për të “përhapur” këto ndjenja nëse janë aq të forta në nëndërgjegjien tuaj. Shpeshtësia e takimeve romantike, mund t’ju bëjë konfuzë e të mos arrini të kuptoni nëse keni nevojë vërtetë për tjetrin,a ju merr malli kur nuk e takoni apo është thjeshtë rutinë e ditëve tuaja .

Dr Seth Meyers psikolog klinik i licencuar pohon se shpeshtësia e takimeve mund të ndikojë negativisht në marrëdhënien tënde në një periudhë afatgjate.

“Problemi me këtë dinamikë është se duke parë njëri-tjetrin shumë shpesh në fillim, krijon një iluzion të varësisë, edhe pse secili person e di se ka nevojë për muaj apo edhe vite të njohin me të vërtetë dikë.