Sipas një studimi të ri, foshnjat që duken si baballarët e tyre kanë më shumë gjasa të jenë të shëndetshme

Ndonjëherë, hulumtimi na kujton se si vendimet tona mund të jenë në vetvete biologjike. Për shembull, hulumtimi i ri sapo ka gjetur se kur një i porsalindur duket si babai i tij, ata kanë më shumë gjasa të kalojnë kohë së bashku.

Kjo ka një ndikim mbi fëmijën, pasi studimi zbuloi se foshnjat që kalonin më shumë kohë me baballarët e tyre ishin më të shëndetshëm në ditëlindjen e tyre të parë.

Studimi, i botuar në Journal of Health Economics , shikonte 715 familje në të cilat foshnjat jetonin me nënën e tyre. Fëmijët që i ngjanin etërve të tyre u gjetën të shëndetshëm një vit më vonë, dhe studiuesit besojnë se kjo është për shkak se këta baballarë shpenzuan mesatarisht 2.5 ditë në muaj me fëmijën e tyre se sa baballarët që nuk i ngjanin pasardhësve të tyre.

Ky fëmijë ka rezultuar me një shëndet më të mirë, me më pak sulme ndaj astmës dhe më pak vizita shëndetësore për sëmundje. Sipas Solomon Polachek, profesor i ekonomisë në Universitetin Binghamton dhe bashkëautor i studimit, baballarët që mendonin se fëmija i ngjante atyre, janë më të sigurtë për atësinë e tyre dhe kështu kalojnë më shumë kohë me ta.

“Shpjegimi kryesor është se vizitat e shpeshta të babait lejojnë një kohë më të madhe prindërore për dhënien e kujdesit dhe mbikëqyrjen, si dhe për mbledhjen e informacionit në lidhje me shëndetin e fëmijëve dhe nevojat ekonomike”, tha ai.

Hulumtimet e mëparshme mbështesin teorinë se prindërit të cilët janë të lidhur gjenetikisht me fëmijët e tyre mund të investojnë në to më shumë. Për shembull, një studim i botuar në revistën Evolution dhe sjelljen njerëzore në vitin 2009, zbuloi se në përgjithësi, fëmijët e adoptuar janë lënë pas dore më shumë sesa fëmijët biologjikë.

Kjo fushë e hulumtimit tregon rëndësinë e inkurajimit të baballarëve që mungojnë për të kaluar më shumë kohë me fëmijët e tyre, thanë hulumtuesit.