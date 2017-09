Simptomat e para të depresionit

Depresioni është sëmundje e cila vepron në “heshtje”

Puna, problemet dhe shumë obligime dhe gjëra tjera ndikojnë te disa njerëz që të mos kenë kohë të merren me gjendjen e tyre mentale.

Depresioni është njëri nga “vrasësit” më të mëdhenj të funksionimit normal të organizmit dhe duhet të shërohet sikur çdo sëmundje tjetër.

Instituti nacional për shëndet mental në SHBA ka numëruar disa simptoma, të cilat janë pjesë e depresionit.

1. Keni vështirësi me koncentrim, mbani me vështirësi detajet dhe sillni me vështirësi vendimet.

2. Jeni të lodhur dhe vazhdimisht keni mungesë të energjisë.

3. Ndiheni më pak të vlefshëm ose të pa ndihmuar.

4. Vuani nga pagjumësia

5. Nervozoheni lehtë dhe keni ndryshim drastik të apetitit./21Media