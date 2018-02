Si të vrisni infeksionet e sinuseve brenda disa minutave, vetëm me uthull molle!

Sinuset janë një inflamacion i indeve dhe membranës dhe karakterizohet nga dhimbje koke të rënda, ethe dhe mukozë të trashë që bllokon zonën e fytyrës, gjë që çon në dhimbje.

Sinusiti kronik mund të zgjasë për 3 muaj, madje edhe më gjatë, nëse nuk trajtohet siç duhet.

Sinusiti zakonisht trajtohet me antibiotikë, por këto mund të përbëjnë rreziqe serioze për shëndetin, prandaj ne sugjerojmë që të përpiqeni për ilaçin e mëposhtëm natyral.

Uthulla e mollës është një ilaç i fuqishëm natyror, i ngarkuar me vitamina, minerale, antioksidantë dhe acid malik.

Përdorimi i saj, pastron rrugët e frymëmarrjes ndërsa cilësitë e fuqishme antibakteriale vrasin bakteret dhe nxisin sistemin imunitar.

Uthulla e mushtit të mollës është gjithashtu e pasur me elektrolite të cilat balancojnë pH. Konsumi i rregullt i dy lugëve do të parandalojë sulmet e mikrobeve.

Receta për të përgatitur një ilaç në shtëpi, për të kuruar sinuset:

2 lugë uthull molle

Pak piper të zi

Lëngu i një limoni

1 lugë çaji mjaltë të papërpunuar

1 gotë ujë të vakët

Udhëzime:

Shtoni të gjithë përbërësit në një gotë me ujë dhe i trazoni mirë.

Bëni një gargare për lehtësim të shpejtë dhe pijeni këtë ilaç dy herë në ditë.

Efektet do të ndihen menjëherë dhe në 2 ditë, infeksioni i sinusit do të zhduket!