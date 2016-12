Si të shkarkoni video nga YouTube në kompjuterin tuaj? (Video)

Doni të shkarkoni video nga YouTube por nuk gjeni një mënyrë të lehtë dhe pa ju marrë shumë kohë?

Është shumë e thjeshtë për të ruajtur kohën dhe energjinë tuaj, me këtë mënyrë që Lajmi.net ua përcjell më poshtë.

Klikoni tek linku i videos dhe fshijeni pjesën e parë, deri tek ku fillon “youtube….”

Para kësaj fjale, shkruajeni “ss”, dhe do të kalojë në “ssyoutube…….”

Pastaj do të hapet faqja në të cilën menjëherë do t’ju del video dhe do të mund ta shkarkoni pa kurrfarë problemi./Lajmi.net/