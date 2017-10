Si të ndryshoni pamjen tuaj me një shall të vetëm (Foto)

Ndodh që një aksesor i vetëm të plotësojë të gjithë outfitin, e pa atë veshja të ndryshojë kryekëput.

Një shall i mëndafshtë lidhur pas qafe, një kapele apo një palë doreza mund të transformojnë pamjen tuaj, ndaj ta plotësoni këtë të fundit me sa më shumë aksesorë nuk është asnjëherë një ide e keqe.

Nëse deri më sot shallin e keni hedhur supeve shkujdesur apo e keni lidhur pa menduar një model, fotogaleria e mëposhtme do t’ju mësojë si të krijoni një look krejtësisht të ri vetëm duke lidhur shallin me rrip.

Sigurisht kjo gjë nuk zëvendëson pallton, xhaketën apo bluzen, por plotëson pamjen tuaj mësë miri. Frymëzohuni duke parë fotot e mëposhtme/ Purewow ! /Lajmi.net/