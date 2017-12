Si të largoni infeksionet e sinusit brenda disa minutave vetëm me uthull të mollës

Infeksioni i sinusit është një inflamacion i indeve dhe membranës dhe karakterizohet nga dhimbje koke, ethe, mukus i trashë që shkakton bllokim dhe dhimbje në zonën e fytyrës.

Megjithatë, ekzistojnë trajtime efektive natyrore për sinusit, të cilat pastrojnë sinuset dhe shkatërrojnë mikrobet që shkaktuan këtë çështje. Sëmundje kronike zgjat rreth tre muaj, por nëse lihet pa trajtuar, mund të zgjasë më shumë.

Në shumicën e rasteve, infeksioni i sinusit është shkaktuar nga bakteret dhe viruset në hapësirën ajrore midis faqeve, midis syve dhe ballit, transmeton lajmi.net.

Viruset dhe bakteret janë zakonisht shkaku i infeksionit të sinuseve, që është hapësira ajrore midis antibiotikëve, që paraqesin rreziqe serioze për shëndetin, prandaj në fillim duhet t’i qaseni natyrshëm çështjes.

Uthull mish molli është një nga mjetet më të fuqishme natyrore, dhe ajo është e bollshme në acid malik, antioksidantë, minerale dhe vitamina. Ajo lidhet me patogjenët në mënyrë që trupi të mund t’i eliminojë lehtë ato.

Përdorni uthull të papërpunuar, të papërpunuar, të papërpunuar dhe organik të mushtit të mollës në mënyrë që të korrni përfitimet e tij. Sigurohuni që ai gjithashtu përmban pjesë të sedimenteve në fund të shishes, të cilat njihen gjithashtu si “nëna”.

Përdorimi me gojë i uthulles së mollës pastron rrugët e frymëmarrjes dhe thyen mukusin, dhe pronat e fuqishme antibakteriale do të shkatërrojnë bakteret. Gjithashtu do të mbështesë sistemin imunitar dhe do të sigurojë ushqyes të shumtë.

Elektrolitet që përmban, e balancojnë pH-në dhe e alkalizojnë trupin. Konsumi i 2 lugë për ditë do të parandalojë sulmet e mikrobeve.

Për më tepër, piper cayenne dhe capsaicin përbërës aktiv i saj janë efektivë kundër dhimbjeve dhe trajtojnë bllokimin e hundës.

Për të trajtuar infeksionin e sinusit, gërhij një copë piper shprishur për të pastruar rrugët e frymëmarrjes ose për të përdorur një sprej hundor Capsinol që përmban kapsaicin. Gjithashtu, mund të përgatitni një ilaç duke shtuar një lugë piperesh në një gotë me ujë të zier dhe pini derisa të përjetoni lehtësim.

Përdorimi i kësaj aromë do të zgjerojë enët e gjakut dhe kështu prish mukozën. Kjo gjithashtu do të zbutë inflamacionin, do të nxisë qarkullimin, do të zbutë dhimbjen e fytyrës dhe do të trajtojë simptomat e sinusit.

Këtu është se si të përgatitet një ilaç i fuqishëm natyror për sinusit:

përbërësit:

Dy lugë uthull molle

Pak spec djegës

Një lugë çaji mjaltë të papërpunuar

Lëng i një limoni

Një gotë ujë të vakët

Udhëzime:

Shtoni përbërësit në gotë me ujë. Pini ndërsa jeni të ngrohtë, dhe ju gjithashtu mund ta përdorni ilaçin për të gargarë dhe për të përshpejtuar shërimin. Konsumoni pije jo më shumë se dy herë në ditë.

Efektet ndjehen menjëherë, por përdorimi i rregullt i saj do të trajtojë sinusit në pak ditë. /Lajmi.net/