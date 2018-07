Si të bëheni më e mira që ndonjëherë i ka pasur në shtrat

Annabelle Knight, prezantues dhe ekspert i seksit dhe i lidhjeve ju jep këshilla si të arrini sukses në këtë drejtim.

Nëse dëshironi që t’i bëheni partnerja më e mirë seksuale, duhet t’i dini këto gjëra:

Seksi i mirë fillon jashtë dhomës së gjumit

Luani lojën tjetër, dërgoni porosi “eksituese” derisa është në punë, priteni me një darkë romantike apo bëni një masazh me vaj aromatik, transmeton Telegrafi.

Jini e gatshme për eksperimentime

Lidhjani sytë partnerit tuaj dhe nxirrni nga frigoriferi akull, dhe luani me zonat e tij erogjene. Bëhuni imagjinuese.

Lyeni duart

Nëse dëshironi të “luani” me penisin e tij, lyejeni dorën me lubrifikant dhe do t’i ofroni një përvojë krejtësisht të re. Derisa jeni duke “luajtur”, mbështilleni me shuplakë dore,sepse nëse e keni me lubrifikant nuk do të ndiejë dhembje.

Mos harroni pjesën midis testiseve dhe anusit

Pjesa midis testiseve dhe anusit ka një numër të madh nervash, andaj është shumë e ndjeshme në prekje. Shtrëngojeni butësisht atë pjesë me maje gishtash dhe lehtësisht bëni masazh. Përcillni reagimet e tij dhe përshtatjani shtypjen dhe shpejtësinë sipas reagimeve të tij.

Mbani kontaktin me sy

Kur e shikoni dikë drejt në sy disa sekonda, krijohet ndjenjë intime dhe intensive, posaçërisht nëse fytyrat ju janë afër vetëm disa centimetra.

Ndërmerrni kontrollin

Qëndroni sipër dhe vendosni se si do të zhvillohen gjërat. Lidhjani duart me një pëlhurë të butë sateni në vend të kllapave, sepse pëlhura e butë është shumë më komode apo imagjinoni ndonjë mënyrë tjetër që ta mbani nën kontroll.