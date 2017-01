Si ta largoni alkoolin nga trupi pas festës?

Festat e fundvitit po përfundojnë, keni ngrënë dhe pirë mjaft dhe do të dëshironit që t’i ktheheni mënyrës së shëndetshme të jetës.

Me këto pesë këshilla të thjeshta filloni me pastrimin edhe të jashtëm edhe të brendshëm të organizmit tuaj që tani!

Për të bërë drejt dhe plotësisht detoksifikimin e organizmit tuaj, është e nevojshme të veproni edhe nga jashtë edhe nga brenda. Nuk keni nevojë të prisni fillimin e vitit të ri për fillim të freskët.

Këto pesë këshilla të thjeshta dhe funksionale filloni t’i praktikoni menjëherë!

1. Fërkojeni shtresën sipërfaqësore të lëkurës

Me fërkimin e shtresës sipërfaqësore të lëkurës me brushë të zakonshme do të ndihmoni shpejtimin e qarkullimit të gjakut, gjë që do të përmirësojë dukjen e lëkurës suaj. Për fytyrë lirisht mund të përdorni edhe maskë pilingu. Parimi është i tillë që me brushë trupi në të thatë fërkojeni lëkurën tuaj çdo ditë. Në këtë mënyrë do të keni lëkurë të shëndetshme dhe të shndritshme, por njëkohësisht edhe do të përshpejtoni procesin e eliminimit të toksinave nga organizmi.

2. Ujë, ujë, ujë…

Pastrimi i brendshëm kërkon zvogëlimin e ushqimit kalorik dhe të yndyrshëm, por edhe alkoolin. Për fillim, ditën do të duhej ta fillonit me një gotë ujë të vakët me lëng të freskët të një limoni. Ta filloni mëngjesin me këtë pije tashmë të verifikuar është veprimi më i mirë në çdo detoksifikim. Veç kësaj, nuk kërkon kurrfarë mundimi të madh dhe pikërisht për këtë shkak është i përsosur për fillim, të cilin mund ta praktikoni që tani.

3. Pemët si përbërës kryesorë të menysë

Jepni trupit tuaj pushim nga ushqimi i rëndë dhe i yndyrshëm, duke përfshirë edhe mishin, pa të cilin asnjë festë nuk mund të kalojë. Gjatë kohës së detoksifikikimit në menynë tuaj duhet të jenë probiotikët, smoothi, supat e perimeve të gatuara në shtëpi dhe natyrisht – perimet. Për një kohë të shkurtër menyja juaj le të jetë e përbërë nga perimet e gjelbra – lulelakra, spinaqi, sallatat…

4. Hidhni vajra eterikë në vaskën tuaj

Qitni 6-8 pika vaj eterik (më i mirë është vaji i limonit) në vaskën tuaj në mënyrë që të nxisni detoksifikimin e efektshëm. Pas dushit mund të merrni 2-4 pika të të njëjtit vaj për masazhin tuaj të detoksifikimit.

5. Ushtrimet trupore

Edhe pse janë të fundit në listë, me siguri nuk janë më pak të rëndësishme. Ushtrimi trupor është ai faktori x i cili, pikërisht tërë detoksifikimin do ta bëjë më të suksesshëm. Nëse nuk jeni në ndonjë formë të kënaqshme, për fillim shëtisni apo mësoni se çfarë të mirash ju sjell – joga!