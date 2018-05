Si ta kuptoni herët që ai po flirton me ju?

Në bazë faktesh, dëshmish dhe historish të vërteta, ne kemi përgatitur një listë prej tre pikash për të identifikuar të gjitha shenjat që tregojnë se ai po flirton me dikë tjetër.

1. Ai me kujdes të tepruar ruan pajisjet e tij. Mënyra më e mirë për të zbuluar flirtet është përmes e-mailave inkriminues, bisedave në mesenxher, mesazhet në celular apo faturave të paguara.

Pra nëse ai flirton me dikë tjetër, do t’i mbrojë pajisjet e tij ose do të reagojë në mënyrë defensive nëse ju në mënyrë të pafajshme prekni telefonin ose kompjuterin e tij, transmeton Telegrafi.

2. Ai fillon të merret me fitnes. Kjo është aq e qartë, por është një shenjë të cilën shumë femra nuk e vërejnë.

3. Ka aromë tjetër. Kur ai vie në shtëpi, dhe ka aromë ndryshe prej asaj që kishte në mëngjes.

4. Asgjë nuk e brengosë më. Nëse mashkulli juaj papritmas fillon të sillet përreth shumë i gëzuar dhe duke fishkëllyer, atëherë ju duhet ta zbuloni arsyen pse, sidomos nëse ai ishte i rrëmbyer më parë.

Një kombinim i seksit shtesë dhe kujdesit do ta bënin më të qetë atë, madje edhe më të çiltër